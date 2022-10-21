▶Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde yeni açılan ve fiyatlarını sosyal medyadan da paylaşan Belça Süpermarket'te kuzu şişin kilosu 199 TL’ye, dana kıymanın kilosu ise 174 TL’ye tüketiciye ulaşırken, diğer market kasaplarında kuzu şişin kilosu 255 TL’ye ulaştı.

▶‘Mercimek şoku’ sosyal medyaya da yansıdı… Et fiyatları söyleyecek söz bırakmadı: “1600 Gram kırmızı mercimek 73,50 TL”, “6 parça pirzola 248 TL!”

Fehime ALASYA

YENİDÜZEN, bu haftaki "alışveriş sepetini" yine Lefkoşa ve civarındaki marketlerden doldurdu. Geçtiğimiz hafta fiyatları hareketlenen bakliyatlardaki zam bu hafta birçok markette uygulamaya girdi.

Söz konusu fiyatlar sosyal medyaya da tepki olarak yansıdı.

Bakliyat dışında tereyağı gibi bazı ürünlerin fiyat artışı da dikkat çekerken, bazılarının ise kampanyaya girdiği görüldü. Market yetkilileri kampanyalı ürünlerin çok fazla ilgi çektiğini ifade etti.

Kırmızı etteki fiyat artışı gündemdeki yerini korurken, market kasaplarındaki ‘kampanyalı’ et fiyatları dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.

Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde yeni açılan ve fiyatlarını sosyal medyadan da paylaşan Belça Süpermarket’te kuzu şiş kilosu 199 TL’ye tüketiciye ulaşırken, diğer market kasaplarında bu rakam 255 TL’ye ulaştı.

Belça Süpermarket’te et fiyatında yapılan kampanyanın tüketiciden büyük talep gördüğü de ifade edilirken, kampanyanın sınırlı sürede yapıldığı da kaydedildi.

Bazı raflarda ürün azlığı dikkatlerden kaçmadı…

Birçok markette un reyonlarının neredeyse boş olduğu dikkat çekerken, ARUN 1 kiloluk sade kek un raflarının neredeyse boş olduğu da gözlemlendi.

Kırnı 30’lu yumurta rafları da birçok markette boş kaldı. Bunun yerine farklı markalarda veya daha düşük sayılı yumurta kolileri tüketiciye sunuldu.

Marka gözetmeksizin ‘kampanyalı ürünlere’ yönelim…

Marketlerin genelinde, farklı marka ve gramajlı ürünlerde ‘kampanya’ adı altında yapılan indirimlerin ise tüketiciden talep gördüğü belirtildi.

Bazı market işletmecileri, vatandaşın uygun fiyata kampanyalı ürünlere yöneldiği görüşünü paylaştı.

Kampanyalı ürünlere sınırlı satış!

Tüketicinin ilgisini çeken bahsi geçen ürünlerin, çoğu markette ‘3 adet alınabilir’ ile sınırlı olduğu da dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.

Tereyağlarında fiyatlar tırmandı

Geçtiğimiz haftalara kıyasla fiyatı yükselen ürünler arasında baklagiller yanında tereyağları da dikkat çekti. Birkaç hafta önce 74 TL civarında olan yağların dün 89,90’a raflarda yer aldığı görüldü.

“Gözden kaçmadı!”

Vatandaşların sosyal medya paylaşımlarında da dillerde et ve bakliyat fiyatları vardı.

Havalar değişti, vatandaş çorba istiyor ama…

1600 gram kırmızı mercimeğin raf fiyatını paylaşan vatandaş, üç markette ürün fiyatını incelediğini ve en uygun 73,50 TL’ye bulduğunu paylaştı.

‘Mercimek şoku’ sosyal medyaya şöyle yansıdı:

“Havalar değişti, akşama çorba içelim diyordum. Üç market gezdim en uygun yerde bile mercimek 73 buçuk lira olmuş.”

6 parça pirzola 248 TL!

Bir başka tüketici ise yine sosyal medyadan yaptığı paylaşımda et fiyatlarına atıfta bulundu. 6 parça pirzolalık kesilmiş et için 248 TL ödediğini belirten vatandaş, “Diyeceklerim bu kadar” cümlesiyle kısa bir yorumda bulunsa da, paylaşımın altına onlarca kişinin konuyla ilgili fikir belirttiği ve pahalılıktan yakındığı dikkat çekti.