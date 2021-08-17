Esnafın isyanı: “Devlete olan tüm ödemeleri durduruyoruz, ödemiyoruz”

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başbakanlık önünde eylem yaptı, pandemi süresinde esnafın yaşadığı ekonomik darboğaza vurgu yaptı, “Devlete olan tüm ödemeleri durdurma kararı” aldıklarını açıkladı.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, önünüzdeki hafta Pazartesi’nden itibaren sokakta mücadele başlatacaklarını açıkladı.

Hükümetin sosyal devlet anlayışından yoksun şekilde hareket ettiğini anlatan Kanber “Bizin bankaların faizleri altında ezmeye mahkum ettiler” dedi.

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