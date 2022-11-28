Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını ailesine gösterdi

Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre eden zanlı H.P. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Alparslan Yavuz, 24 yaşındaki zanlının kullanımında bulunan telefondaki Whatsapp uygulaması üzerinden, kendisinden ayrıldığı ve barışmayı kabul etmediği gerekçesi ile eski nişanlısını arayarak, “Barışalım her şey düzelsin, o zaman babanın yanına gidiyorum, babana gidip her şeyi anlatacam, çıplak resimlerini gösterecem, bende olan resimlerini” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlının aynı gün, çıplak resimlerini kadının kız kardeşine Whatsapp üzerinden mesaj olarak attığını belirtti.

Polis, zanlının; kadının babasının sanayi bölgesindeki iş yerine giderek çıplak resimlerini göstermek suretiyle “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçunu işlediğini anlattı.

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.