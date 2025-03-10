“Eski eşini telefonla 60 kez aradı ve alkollü şekilde kapısına dayandı”

Lefkoşa’da, eski eşini telefonla defalarca arayarak taciz ettiği ve kapısına giderek rahatsızlık verdiği iddiasıyla tutuklanan M.K., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 9 Mart 2025 tarihinde saat 20.42 ile 22.40 arasında eski eşi S.İ’yi 29 kez telefonla aradığını ve WhatsApp üzerinden 31 kez arama yaparak elektronik haberleşme yasasına aykırı davrandığını belirtti.

Zanlının, olay sırasında 239 promil alkollü olduğu ve eski eşinin Metehan’daki evine giderek kapısını çaldığı ifade edildi. Polis, M.K.’nin olay yerinde tespit edilerek mahkeme emriyle tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının çalışma izniyle ülkede bulunduğunu ve burada yaşayan 4 yaşında bir çocuğu olduğunu belirtti.

Ayrıca, zanlının kendisine yöneltilen davaları kabul etmediğini kaydeden polis, mahkemeden zanlının duruşmalara katılımını sağlamak için uygun bir teminat şartı talep etti.

Yargıç Nuray Necdet, M.K.’nin haftada bir gün polise giderek imza atmasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 35 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 300 bin TL’lik senet imzalamasına karar verdi.