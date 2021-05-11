Eski eser bulmak için izinsiz kazı yaptılar

Bostancı'da dün bir arazi içerisinde eski eser bulmak amacıyla yetkili makamdan izinsiz kazı yapan 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Bostancı'da dün akşam 22.00 sıralarında bir arazi içerisinde yetkili makamdan izin almadan kazı yaptıkları sırada polis tarafından suçüstü tespit edilen 55 yaşındaki İ.K.(E), 60 yaşındaki İ.O.(E) ve 67 yaşındaki C.B.(E) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.