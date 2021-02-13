Eski ABD Başkanı Trump, Senato'daki azil oylamasında aklandı

6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle azil istemiyle Senatoda yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump, oylama sonucu aklandı.

Azil yargılanmasının son aşamasında Senato'daki oylamada 57 senatör Trump'ın mahkum edilmesi yönünde, 43 senatör ise mahkum edilmesine karşı oy kullandı. Gereken 3'te 2 çoğunluğun bulunamaması nedeniyle Trump azil duruşmasından aklanmış oldu.

Trump, ABD tarihinde Kongre'nin hakkında iki kez azil süreci başlattığı ilk başkandı. 4 yıllık başkanlığında sıkça tartışılan işlere imza atan Trump, ikinci azil sürecinde de aklanmış oldu.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde hazırlanan iddianamede Trump'a iki suçlama yöneltildi. Bunlardan ilki seçimlerde usulsüzlük yapıldığına dair asılsız ve temelsiz iddialarda bulunmak, ikincisi de Kongre baskınında oynadığı iddia edilen rolle ilgili "isyana teşvik"ti.