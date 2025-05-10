“Eşini ve kızını öldürmekle tehdit etti”

Alsancak’ta, eşi ve kızını “kendisiyle yaşamak istemedikleri” gerekçesiyle öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen B.S. isimli şahıs tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının; “Şiddet Tehdidi”, “Kanunsuz Bıçak Taşıma” ve “İtale-i Lisan” suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti.

Polis, olayın Cuma günü saat 17.30 sıralarında Alsancak’daki bir apartmanda sakin zanlının, aynı yerde yaşam süren eşi ve kızını, “kendisiyle birlikte yaşamak istemedikleri” gerekçesiyle bıçakla kovaladığını ve öldürmekle tehdit ettiğini kaydetti.

Polis, zanlının tasarrufunda bulundurduğu bıçağın henüz tespit edilmediğini, zanlının eşi ve kızının olay esnasında fotoğraf çektiğini, fotoğrafta zanlının elinde bıçak görüldüğünü ayrıca kamera görüntüleri de olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seren Bensen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.