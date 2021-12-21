Erürman: “CTP’nin görüşlerine burun kıvıranlar bakalım şimdi ne diyecekler!!!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye’nin Türk Lirası mevduatlarda dövize endeksli mevduat sistemine geçtiğine işaret etti, CTP’nin ‘giderlerimiz dövize endeksli olduğuna göre gelirlerimiz de dövize endeksli olmalıdır’ görüşünü hatırlattı.

Erhürman sordu, “Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin görüşlerine burun kıvıranlar bakalım şimdi ne diyecekler!!!””.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti son kararla Türk Lirası mevduatlarda dövize endeksli mevduat sistemine geçti.

Haftalardır, halkımızın alım gücünü korumak, ekonomide öngörülebilirliği sağlamak ve emek piyasasının darmadağın olmasını önlemek için, giderlerimiz dövize endeksli olduğuna göre gelirlerimiz de dövize endeksli olmalıdır diyen Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin görüşlerine burun kıvıranlar bakalım şimdi ne diyecekler!!!”