Yaşar Ersoy’un yeni kitabı “İnsanı ve Tiyatroyu Ne Öldürüyor?” Merkez Lefkoşa’da gerçekleşen etkinlikte okurlara tanıtıldı.

Khora Kitap Cafe’den verilen bilgiye göre, etkinliğe kitapseverler ve tiyatro sanatçılarının yanı sıra Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile bazı milletvekilleri de katıldı.

Etkinlikte, Khora Yayınevi adına kitap gönüllüsü Nazen Şansal ile Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Yazar Yaşar Ersoy konuşma yaptı.

Yaşar Ersoy: “Bütün kötülükler iyiler susarken olur”

Yaşar Ersoy etkinlikte yaptığı konuşmada, insanı merkeze alan tiyatro sanatının toplumla olan güçlü bağına değinerek, toplumsallıktan soyutlanan sanatın gerçeklikten koptuğunu, bireysel sorunları kapitalist neoliberalizmin lehine manipüle ederek yansıttığını belirtti.

"Göz göze yapılması gereken tiyatro sanatının pandemi sürecinde sekteye uğradığına veya farklı formlar aldığına" değinen Ersoy, “teknolojiye karşı değilim ama kapitalizme karşıyım” ifadelerini kullandı.

Kapitalizmin doğayı yok ettiği gibi insanları da yaşayan ölülere dönüştürdüğünü, bunun tiyatroyu da etkilediğini anlatan Ersoy, kitapta bu konuda da yazılar olduğunu okurlarla paylaştı.

Kitaptaki 34 makalenin bazılarının içeriği hakkında bilgi veren Yaşar Ersoy, pandemide servet sahibi patronların iyilik meleği kesilmesini hicvederek “iyilik yapmasınlar, vergilerini versinler” dedi.

“Kıbrıslı Rum Kardeşlerim Christos Zanos ve Kostas Kafkaridis” başlıklı makaleye değinen yazar, bölünmüş adada sanatın birleştirici gücünün önemine işaret etti.

Örgütlü olmanın önemine işaret eden Ersoy, ekmek çalan bir kadının suçlu bulunabildiğini ama milyonları çalanların ülke yönetebildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından okurlar, Belediye Orkestrası’nın dinletisi eşliğinde yazarla sohbet etme ve kitaplarını imzalatma imkânı buldu.