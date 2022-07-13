Eroğlu’na “Karotis” ameliyatı: “Şah damardaki %80 tıkanıklık temizlendi”

Dr. Derviş Eroğlu’na Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde “Karotis” ameliyatı yapıldı, hastaneden yapılan açıklamada ameliyatın başarıyla gerçekleştirildiği, Eroğlu’nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Dr. Derviş Eroğlu’nun şah damarında, yüzde 80’e ulaşan daralma, Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla giderildi.

3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun, tomografik anjiyo ile şah damarında yüzde 80 oranındaki daralma tespit edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu’ndan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ekibi tarafından yapılan operasyonun, yaklaşık iki saat sürdüğü, Operasyonda, Dr. Derviş Eroğlu’nun şah damarı açılarak tıkanıklık yaşanan bölgenin temizlendiği belirtildi.

“Tıkanıklık açıldı, durumu iyi”

Ameliyatın ardından açıklama yapan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, başarılı geçen operasyon ile Dr. Derviş Eroğlu’nun şah damarında, yüzde 80’e ulaşan tıkanıklığın açıldığını ve Dr. Eroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Korkmaz, “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin deneyimli kadroları ile gerçekleştirdiğimiz operasyon, riskli olsa da, başarıyla tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, bir süre yoğun bakım ünitesinde takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.