Erkek arkadaşının görüntülerini çekti

Girne’de meydana gelen ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.H.A., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı.

Kesat, zanlının 8 Ekim tarihinde meydana gelen "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının aralarında yaşanan iş tartışması ve ilişkilerini reddettiği gerekçesi ile sinirlendiği erkek arkadaşı Y.T’nin henüz tespit edilemeyen bir tarihte kendisinden habersizce çekmiş olduğu çıplak fotoğrafını, kullanımında bulunan Whatsapp hattı üzerinden adı edilenin kullanımında Whatsapp hattına mesaj olarak göndermek suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini söyledi.

Polis zanlı A.H.A.’nın 07.11.2020 tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandığını ve kullanımında bulunan 2 telefonu aynı gün incelenmek üzere emare olarak zapt edildiğini ve zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini aktardı Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek 1 gün süre ile soruşturma maksatlı tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.