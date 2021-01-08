Erhürman’dan Tatar’a toplantı çağrısı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar’ın seçim dönemi taahhütlerinden birinin de her ay düzenli toplanacak bir "Ulusal Danışma Konseyi" olduğunu anımsattı, buna karşın Meclis'teki siyasi partilerle bugüne kadar Kıbrıs konusunda tek bir toplantı dahi yapılmadığını altını çizdi.

Tatar’ın açıklamalarından Şubat ayında "5+1 Zirve" beklentisinin yüksek olduğunun da anlaşıldığına işaret eden Erhürman, Tatar’ı Meclis'te temsil edilen siyasi partileri toplantıya davet etmeye çağırdı.

Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Sn. Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasındaki önemli taahhütlerinden biri de her ay düzenli toplanacak bir "Ulusal Danışma Konseyi" oluşturulmasıydı.

Açıklamalarından anlıyoruz ki Şubat ayında "5+1 Zirve" beklentisi yüksek. Bırakın "Ulusal Danışma Konseyi"nin her ay düzenli toplanmasını, Meclis'teki siyasi partilerle bugüne kadar Kıbrıs konusunda tek bir toplantı dahi yapılmadı. Sn. Tatar Zirve'de "Kıbrıs Türk tarafı"nın görüşlerini masaya taşıyacak. Umarım "Kıbrıs Türk tarafı"nın görüşlerinin kendi "görüşleri"nden ibaret olduğu zehabına kapılmış değildir!!!

Sn. Tatar'ı, daha fazla zaman yitirmeden, Meclis'te temsil edilen siyasi partileri toplantıya davet etmeye çağırıyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı dahil kimsenin, ülkenin ve halkın geleceğini "ben yaparım olur" zihniyeti ile belirlemeye kalkışma hakkı yoktur!!!”