Erhürman’dan Tatar’a: “Siz çatışmadan, gerginlikten medet ummaya devam edin”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Türkiye medyasına yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Erhürman, sosyal medya paylaşımında, “Siz çatışmadan, gerginlikten medet ummaya devam edin... Biz, içeride de, dışarıda da yalnızca diyalog ve barış demeye devam edeceğiz” dedi.

İşte Erhürman’ın paylaşımı:

“Sn. Tatar, Türkiye medyasında yer alan bir açıklamasında, "CTP'nin kararı ile ilgili olarak, "ihanet", "hainlerin yeri Rum meclisi", "Rum tarafı ile işbirliği içinde olma" gibi ifadeler kullanmış yine...

On yıllardır aynı dil, aynı üslup... On yıllardır devam eden, düşmanlaştırmadan, gerginlikten, çatışmadan medet umma hali... CTP, yaptığı açıklamada, kararının gerekçelerini, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin görüşlerinden farklı olan görüşlerini ortaya koydu, diyaloga açık olmaya devam edeceğini ve bunun için üstüne düşeni yapacağını da söyledi.

Siz çatışmadan, gerginlikten medet ummaya devam edin... Biz, içeride de, dışarıda da yalnızca diyalog ve barış demeye devam edeceğiz...”