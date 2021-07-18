Tatar'dan inciler: "Türkleri EOKA’cı faşistlere teslim etmeye çalışıyorlar"

CTP ve TDP’nin Meclis boykotunu Türkiye medyasına değerlendiren Tatar, “Bu kararı alanlar Rum tarafı ile iş birliği içerisindeler” dedi, AP milletvekili Niyazi Kızılyürek’i hedef gösterdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP ve TDP’nin Erdoğan’ın Meclis’te yapacağı konuşmaya katılmama kararını Türkiye medyasına değerlendirdi.

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen’e konuşan Tatar, “Bu kararı alanlar Rum tarafı ile iş birliği içerisindeler” dedi.

Tatar açıklamalarının devamında, “Türkleri EOKA’cı faşistlere teslim etmeye çalışıyorlar” diyerek, Niyazi Kızılyürek’i hedef gösterdi. Tatar, Kızılyürek ile ilgili şunları söyledi: “Bu organizasyonun başında ise EOKA’cı Rum AKEL Partisinde’ milletvekilliği görevinde bulunan Niyazi Kızılyürek isimli biri var. Erdoğan’dan rahatsız olan bu partiler geçtiğimiz günlerde Rum tarafına gidip her fırsatta Türkleri aşağılayan Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüştü. O görüşme de Türkleri vahşice katleden EOKA’yı öven ve bize korsan devlet diyen Anastasiadis ile mutlu pozlar verdiler. Şimdi Erdoğan’ı dinlemeye gelmeyiz açıklaması yaparak hem Kıbrıs Türklerinin iradesine hem de Türk halkına saygısızlık ediyorlar. Halkımız onların kime hizmet ettiğini bu vesile ile çok net gördü”