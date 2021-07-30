Erhürman’dan Tatar’a: “Bir an önce doğru zemine dön”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Kıbrıs sorunu konusunda “bir an önce doğru zemine dönmeye” çağırdı.

Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının bunca çabasından sonra, siyasi eşitlik gibi temel bir parametreyi kabul etmeyen Sn. Anastasiadis'e ‘çözümü isteyen taraf ceketi’ni giydirme hakkınız yok” diyerek Tatar’ı eleştirdi.

Sosyal medya paylaşımında eleştirilerde bulunan Erhürman şunları söyledi:

Sn. Tatar resmi görüşmelerin ancak iki devletlilik temelinde başlayabileceğini söyledi. Hatta Güvenlik Konseyi'nden istediği yönde karar üretmesini talep etti. Her fırsatta dünyanın "yeni politikası"nı anlamaya başladığını da iddia etti.

Güvenlik Konseyi de 29 Temmuz tarihinde karar üretti. Kararda, resmi görüşmelerin başlayabilmesi için taraflara, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon için çabalarını yenilemeleri çağrısında bulundu.

İşte "dünyanın anlamaya başladığı yeni politika"nın sonucu!!! Bir an önce doğru zemine geri dönün!!! Kıbrıs Türk halkının bunca çabasından sonra, siyasi eşitlik gibi temel bir parametreyi kabul etmeyen Sn. Anastasiadis'e "çözümü isteyen taraf ceketi"ni giydirme hakkınız yok!!!"