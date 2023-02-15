Erhürman’dan hükümete: Toplumda güven tartışması başladı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yasada gider kalemlerinin açık biçimde düzenlenmediğini, bu nedenle de hükümetin maaşlarda kesinti yapılması kararının toplumda ‘güven tartışması’ başlattığını söyledi.

Yardım kampanyalarının zora sokulduğunu kaydeden Erhürman, “Ben bilirim, ben yaparım olurcu yönetememe böyle bir şey işte” değerlendirmesinde bulundu.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Gelirleri belirlediniz, gider kalemlerini de açık biçimde yasada düzenleyin. İnsanlar maaşlarından yapılacak kesintinin nereye harcanacağını kalem kalem görsün, gelir ve gider öngörülerini bilsin, harcamaları denetleyebilsin dedik. Asgari ücretliden, sosyal sigorta emeklisinden kesinti yapmayın, bu insanlar zaten zar zor geçiniyorlar dedik. Dinletemedik. Depremin ilk gününden beri gönüllü olarak dişinden tırnağından artırdığını yardım olarak göndermeye çalışan insanları soru işaretleriyle karşı karşıya bıraktınız şimdi. Bir bütün olarak acıyı yüreğinde hisseden, yardım, katkı için canını dişine takan toplumu gereksiz tartışmalara, ayrışmalara ittiniz. Güven tartışması başlattınız. Yardım kampanyalarını zora soktunuz. Ben bilirim, ben yaparım olurcu yönetememe böyle bir şey işte!