Erhürman’dan hükümete: Bu insanlara daha fazla eziyet çektirmeyin

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, grev yapan 137 hademeye yönelik hükümetin aldığı karar ile mahkemenin verdiği kararın taban tabana zıt olduğunu söyledi.

“Olan, yarın evlerine nasıl ekmek götüreceklerini düşünen işçilere oluyor” diyen Erhürman,

hükümete seslenerek, “Çözümün ne olduğunu elli defa anlattık. Yazıktır. Bu insanlara daha fazla eziyet çektirmeyin” şeklinde konuştu.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: "Hükümet" okullara yazı gönderiyor: Şirket çalışanı olmayan hademelerin okullarda bulunmasının hukuki zemini yok diyor. Mahkeme bugün emir veriyor ve grev yapmakta olan 137 hademenin yerine okullarda başka işçi çalıştırılamaz diyor.

İkisi taban tabana zıt. Olan, yarın evlerine nasıl ekmek götüreceklerini düşünen işçilere oluyor. Çözümün ne olduğunu elli defa anlattık. Yazıktır. Bu insanlara daha fazla eziyet çektirmeyin!