Erhürman’dan Hasipoğlu’na: Hem suçlu, hem güçlü olma çabaları

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun belediyelerin birleştirilmesi yasasına yönelik CTP ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştirdi, “hem suçlu hem de güçlü olma” çabalarının gülünç olmanın ötesine geçemediğini dile getirdi.

“Hasipoğlu'nun kafasının fena halde karışık” diyen Erhürman, 4 maddede CTP’nin bu konuda izlediği tavrı sıraladı.

Erhürman, CTP’nin sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceğini de vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, şöyle konuştu: Sn. Hasipoğlu'nun, katıldığı bir TV programında söyledikleriyle ilgili şöyle bir haber var:

"Yasa ile ilgili uzlaşı sağlanabilmesi için komite kurulduğunu ve yasayla ilgili muhalefetle ortak uzlaşıya varıldığını ifade eden Hasipoğlu, 'Uzlaşıya varıldıktan sonra konu Anayasa Mahkemesi’ne taşındı, böylece Anayasa’yı ihlal ettiler. CTP, Anayasa Mahkemesi’nden geri dönen yasa sonrasında ülkeyi ne hale soktuklarını anladılar' "...

Başka herhangi bir sözcük kullanmamak için, Sn. Hasipoğlu'nun kafasının fena halde karışık olduğunu söylemekle yetineceğim.

1. Kurulan ad hoc komitede uzlaşıya varılan tek konu "kriterler" konusudur. Başka herhangi bir uzlaşıya varılmamıştır. CTP, Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğimiz "Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası"nın tek bir maddesine bile Komite'de veya Genel Kurul'da olumlu oy vermemiştir.

2. Halihazırda Anayasa Mahkemesi'ne götürüp iptal ettirdiğimiz, belediye seçimlerini Anayasa'ya aykırı bir biçimde erteleyen Yasa ile ilgili olarak ise, bırakın uzlaşmayı, uzlaşı arayışı dahi olmamıştır. Meclis'te kendilerini defalarca Anayasa'ya aykırılık konusunda uyarmış olmamıza rağmen, 27 parmakla Anayasa'ya aykırı olduğunu bile bile Yasa'yı geçirmişlerdir. Nitekim Anayasa Mahkemesi bu Yasa'yı iptal etmiştir.

3. Meclis'teki "hükümete mensup milletvekillerinin oylarıyla geçen Yasa Mahkeme tarafından açık Anayasa ihlali saptamasıyla iptal edildikten sonra bizim Anayasa'yı ihlal ettiğimizi söylemek anlaşılması asla mümkün olmayan, "kafa karışıklığı"nın da ötesinde, tanımlayamayacağım bir iddiadır.

4. "CTP, Anayasa Mahkemesi’nden geri dönen yasa sonrasında ülkeyi ne halde soktuklarını anladı" iddiası ise evlere şenlik! CTP size zaten defalarca, bunu yaparsanız ülke kaosa girecek dedi. Ülkeyi bu hale sokmayın dedi. CTP ne dediyse o oldu ve siz ülkeyi kaosa soktunuz. Uzlaşma arıyoruz derken, bu kadar sorumsuzluktan sonra hiç olmazsa şimdi susup yarattığınız kaosun giderilmesi için samimiyetle istişare edeceğinize "hem suçlu hem güçlü" olma çabalarınız gülünç olmanın ötesine geçmiyor!

Ama herkes de biliyor ki CTP, sizin tersinize, sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edecek!

“Memleketi bu hale getiren belli. Halkın bildiğini, Hasipoğlu’nun bilmemesi mümkün değil”