“Memleketi bu hale getiren belli. Halkın bildiğini, Hasipoğlu’nun bilmemesi mümkün değil”

CTP Genel Sekreteri, Milletvekili Asım Akansoy, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun “muhalefetle uzlaşıya varıldığına” dair açıklamalarını eleştirdi, CTP’nin hukuk dışı uygulamaları ve Anayasa ihlalleri konusundaki tavrının tartışma konusu olmadığını vurguladı.

Akansoy, “Memleketi bu hale getirenin kim olduğunu, halkımız çok iyi biliyor. UBP Genel Sekreteri Sayın Hasipoğlu'nun halkın bildiğini bilmemesi mümkün değil” dedi.

Akansoy’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: CTP olarak, hükümetin hukuk dışı uygulamaları ve Anayasa ihlalleri konusundaki tavrımızın tartışma konusu olmadığını sürekli ifade ediyoruz. Meclis içi tartışma ve değerlendirmelerde hiçbir zaman bu duruşumuzu değiştirmedik. Bu konuda kararlılığımız çok açıktır ve kamuoyuna mal olmuştur. CTP'nin bu kararlılığını ve duruşunu bile bile, UBP hükümetinin Anayasayı ihlal etmeye devam etmesi ve komitede "uzlaşıya vardık" gibi kafa karıştırıcı yaklaşımlarla konunun sulandırılmaya çalışılması asla kabul edilemez. Memleketi bu hale getirenin kim olduğunu, halkımız çok iyi biliyor. UBP Genel Sekreteri Sayın Hasipoğlu'nun halkın bildiğini bilmemesi mümkün değil. CTP, hukukun üstünlüğüne ve Anayasaya bağlılığını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.