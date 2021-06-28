Erhürman: Yamalı bohçayla buraya kadar

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Meclis’te verilen 10 dakika aranın ardından nisabın sağlanamaması eleştirdi, “Israrla hükümet" adı verilmeye çalışılan bu yamalı bohçayla buraya kadar” dedi.

Erhürman, “Hükümet adı altında oynanan komedinin son perdesinde, yıktılar perdeyi eylediler viran” şeklinde konuştu.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Kurulduğu günden bu yana her hafta nisap sorunu yaşayan hükumet Meclis'in son gününde de bu konudaki istikrarını bozmadı. Saat 5'e kadar hükumet nisabı sağlasın diye beklendi, sağlayamadı ve Meclis toplantısı yarına ertelendi. Israrla "hükümet" adı verilmeye çalışılan bu yamalı bohçayla buraya kadar!!!

Ayak oyunlarıyla, içtüzüğü ve Anayasa'yı ihlal ederek seçim tarihi belirlemek için çoğunluğa sahip oldukları ad hoc komiteyi kurdular. Muhalefetin katılmadığı komitede seçim tarihini Nisan 2022 olarak belirlediler. Haziran'da yapılması gereken ara seçimi ertelemek için bugün o tarihi Genel Kurul'dan geçireceklerdi. Ama onu da beceremediler. Tasarıyı gündeme dahi koyamadılar çünkü nisabı sağlayamayacaklarını biliyorlardı. "Hükümet" adı altında oynanan komedinin son perdesinde, yıktılar perdeyi eylediler viran!!!"