Erhürman: Ülkenin 15 senelik geleceğini ipotek altına alıyorsunuz

‘AKSA'ya peşkeş yasası’ olarak nitelendirilen, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın 3’üncü görüşmesi başladı.

EL-SEN’in Meclis önündeki eylemi sürerken, Genel Kurul, 1 saat 15 dakikalık gecikmeyle toplandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin 15 seneliğinin geleceğinin ipotek altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

Erhürman, elektrikte Türkiye ile enterkonnekte ihtimali bulunduğunu, Kıbrıs sorunundaki gelişmelere bağlı olarak da çeşitli olasılıkların olduğunu belirtti, tüm bu ihtimallerin uzmanlarla birlikte oturularak, senaryoların değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

,Önümüzdeki 15 yıla ilişkin ülkedeki enerji politikalarının belirlemesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Bu mesele ne AKSA ne de EL-SEN ile ilgili değildir” şeklinde konuştu.

Erhürman, enerji politikasına yönelik adım atılmadan, söz konusu yasa tasarısının hayata geçmesi halinde ihalesiz yapılacak sözleşmenin ülkenin enerji politikasına zarar verilmesine yönelik risk taşıdığını vurguladı, “Bu çalışma yapılmadan, hiçbir politika oluşturmadan ihalesiz sözleşme imzalanmasının önü açılacak” dedi.

Erhürman: Bu mesele ne AKSA ne de EL-SEN ile ilgili değildir…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, gelinen noktayı, öfkelenmeye, tartışmaya gerek olmadan, aktarmak istediğini belirtti.

Erhürman, “Geçmişte olup, bitenden bağımsız CTP dönemindeyse de hesabı neyse, görülmesi noktasında bizden bekleneni yapmaya hazırız. Hiçbir sorun yok” dedi.

Erhürman, AKSA ile imzalanan sözleşmenin 2024 Mart ayında sona ereceğini, idarenin talep etmesi durumunda 3 yıl uzatma hakkının bulunduğunu hatırlattı.

Elektrikte Türkiye ile enterkonnekte ihtimali bulunduğunu, Kıbrıs sorunundaki gelişmelere bağlı olarak da çeşitli olasılıkların olduğunu belirten Erhürman, 2029-2030 yıllarında ise fuel oilden vazgeçme gerçekliği olduğunu söyledi.

Erhürman, tüm bu ihtimallerin uzmanlarla birlikte oturularak, senaryoların değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, önümüzdeki 15 yıla ilişkin enerji politikasını belirlemesi gerektiğini vurguladı, “Bu mesele ne AKSA ne de EL-SEN ile ilgili değildir” şeklinde konuştu.

Erhürman, enerji politikasına yönelik adım atılmadan, söz konusu yasa tasarısının hayata geçmesi halinde ihalesiz yapılacak sözleşmenin ülkenin enerji politikasına zarar verilmesine yönelik risk taşıdığını vurguladı, “Bu çalışma yapılmadan, hiçbir politika oluşturmadan ihalesiz sözleşme imzalanmasının önü açılacak” dedi.

İktidara gelmeleri halinde ülkenin enerji politikalarını belirleyeceklerini söyleyen Erhürman özetle şöyle devam etti:

Ülkeye ucuz, çevreci ve arz güvenliği olan elektrik sunma iktidarda olan hükümetin görevi. Örneğin, 5 yıl sonra, 2028’te enerji politikasına yönelik çalışma yapıldı, daha ucuza elektrik almak için sözleşme önümüzde engel. Bu sözleşmeyi fes etmek, hükümette olanların görevi değil mi? Fesh edeceğiz. Şirkette gidip tazminat davası açacak. Mahkeme tazminatın ödenmesi kararı verirse, İyi İdare Yasası’na göre ödenen tazminatın rücu etmesi gerekiyor.”