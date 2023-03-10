Erhürman: “Toplumsal dayanışmayı, hep beraber sürdürme ihtiyacı içerisindeyiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, depremde etkilenen bölgelerin ülkemizde bulunan derneklerini kabul etti.

KKTC Gaziantep Kültür Derneği, KKTC Malatyalılar Kültür Derneği, KKTC Adıyamanlılar Kültür Derneği, KKTC Çukurovalılar Kültür Derneği, KKTC Hataylılar Bütünleşme Derneği, KKTC Adanalılar Kültür Derneği, KKTC Elazığlılar Kültür Derneği, KKTC Tüm Adıyamanlılar Kültür Derneği, KKTC Kahramanmaraş Edeler Derneği, KKTC Vatanseverler Derneği, KKTC Yurtseverler Derneği, KKTC Hayrat Vakfı, Diğer Yöresel Dernekler, Zeytin Ağacı Yardım Derneği, KKTC Kızılay Derneği ve Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği’ni kabul eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a milletvekilleri Filiz Besim ile Fide Kürşat da eşlik etti.

Kabul sırasında konuşma gerçekleştiren Erhürman, karşılıklı temas halinde olmanın önemine işaret etti ve söz konusu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Erhürman, “Toplumsal dayanışmayı, tüm kesimler, hep beraber sürdürme ihtiyacı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı. Görüşmeye katılan tüm dernekler adına konuşma gerçekleştiren KKTC Gaziantep Kültür Derneği Başkanı Mesut Ayar ise deprem bölgesi dernekleri olarak isyanda olduklarının altını çizdi ve kendilerini CTP’den başka hiçbir siyasi partinin ziyaret etmediğini vurguladı.

ERHÜRMAN: BU ACI HEPİMİZİN ACISI

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan deprem felaketiyle ilgili konuştu ve “Bu acı hepimizin acısı” dedi. Erhürman, “Hem Kıbrıs’tan kaybettiğimiz insanlarımız var hem Kıbrıs’ta yaşayan insanlarımızın deprem bölgesinde kaybettiği çok sayıda insanımız var hem de Türkiye’de kaybettiğimiz on binlerce canımız var. Çok acı bir dönemden geçiyoruz” ifadelerini kullandı. Dayanışma içerisinde olmanın önemine işaret eden Erhürman, “Depremzede kardeşlerimize ne kadar çok yardım edebiliyorsak, elimizden ne geliyorsa, bütün bunları yapabilmemiz çok önemli. Dolayısıyla elimizden gelen her türlü katkıyı, desteği vermeye hazırız” dedi. Bundan önce ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını, bundan sonra da elden ne gelirse yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bu dönemde bir bütün halinde davrandığını kaydetti.

“KARŞILIKLI TEMAS HALİNDE OLMAK KIYMETLİ”

Bundan sonraki sorunlara çözüm üretme konusunda, birlikte hareket etme ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Biz de deprem bölgesinde olan bir ülkeyiz. Hepimizin çocukları bu ülkede büyüyor. Bu riske karşı hazırlıklı olma ihtiyacı içerisindeyiz” dedi. Bazı okulların depreme dayanıklı olmadığı için boşaltılmak zorunda kalındığını anımsatan Erhürman, pek çok çocuğun belli bir süre çadırlarda eğitimini sürdürmek zorunda kalacağını vurguladı. Özel okullarda okuyan çocuklar ile kamu okullarında okuyan çocuklar arasında fırsat eşitsizliği olduğunu uzun zamandan beridir dile getirdiklerini kaydeden Erhürman, içinde bulunulan dönemde fırsat eşitsizliği makasının daha da açıldığını belirtti. Hastaneler için de aynı durumun söz konusu olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Toplumsal dayanışmayı, tüm kesimler, hep beraber sürdürme ihtiyacı içerisindeyiz. Bu ziyareti çok değerli buluyoruz. Karşılıklı temas halinde olmak kıymetli olacak” ifadelerini kullandı.

AYAR: SİZLERDEN BAŞKA HİÇBİR SİYASİ PARTİ GELMEDİ, ARAMADI

Ziyarete gelen tüm derneklerin imza koyduğu açıklamayı okuyan KKTC Gaziantep Kültür Derneği Başkanı Mesut Ayar, deprem bölgesi dernekleri olarak isyanda olduklarının altını çizdi. Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen ve 11 ili kapsayan asrın felaketini hep birlikte Kuzey Kıbrıs’ta da hissettiklerini belirten Ayar, “Deprem bölgesi derneklerine yapmış olduğunuz ziyaretler sonrası iade-i ziyarette bulunmaktayız” dedi. CTP’nin geçtiğimiz günlerde derneklere yapmış olduğu ziyaretleri hatırlatan Ayar, “Yapmış olduğunuz ziyaretler, deprem bölgesi derneklerini ve yöresel dernekleri çok memnun etmiştir. Dolayısıyla sizlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu. “Bu acılı günümüzde, sizlerden başka hiçbir siyasi parti bizi ziyaret etmedi. Telefon ile arama nezaketinde de bulunmadılar” diyen Ayar, deprem bölgesi dernekleri ve yöresel dernekler olarak zamanı geldiğinde, bu siyasi partileri günün şartlarına göre değerlendireceklerini ifade etti.

“HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN DE ARKA BAHÇESİ DEĞİLİZ”

Yöresel dernekler olarak, partiler üzeri olduklarını kaydeden Ayar, hiçbir siyasi partinin de arka bahçesi olmadıklarını bir kez daha hatırlatmak istediklerini vurguladı. Ayar, “Deprem bölgelerine hızlı bir şekilde bizzat giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan belediyelerimize, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na, gönüllülerimize ve maddi-manevi yardımda bulunan yüce halkımıza buradan şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı. Ayar açıklamasını, KKTC Gaziantep Kültür Derneği, KKTC Malatyalılar Kültür Derneği, KKTC Adıyamanlılar Kültür Derneği, KKTC Çukurovalılar Kültür Derneği, KKTC Hataylılar Bütünleşme Derneği, KKTC Adanalılar Kültür Derneği, KKTC Elazığlılar Kültür Derneği, KKTC Tüm Adıyamanlılar Kültür Derneği, KKTC Kahramanmaraş Edeler Derneği, KKTC Vatanseverler Derneği, KKTC Yurtseverler Derneği, KKTC Hayrat Vakfı, Diğer Yöresel Dernekler, Zeytin Ağacı Yardım Derneği, KKTC Kızılay Derneği ve Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği adına yaptığını da anımsatarak sözlerine son verdi.