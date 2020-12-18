Erhürman: Topluma gerçekleşmesi mümkün projeler lazım

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, belirsizliklerden bunalmış olan toplumun önüne doğru ve gerçekleşme ihtimali olan projeler konulması gerektiğini söyledi. CTP lideri Erhürman, Kıbrıs TV’de katıldığı Gündem Özel programında Sibel Kolçak’ın sorularını yanıtladı. Kıbrıs sorunu konusunda açıklamalarda bulunan Erhürman, UBP-HP Hükümeti’nin programında da ‘Federasyon ölmüştür, bunun yerine artık AB çatısı altında iki ayrı devlet görüşülecek’ diye bir ibare olduğunu anımsattı. O zaman ‘AB çatısı altında iki ayrı devlet’, şimdiki hükümet programında ise ‘iki devletli çözüm’ diye yazılan bu argümanın nasıl uygulanacağını sormaya devam edeceklerini kaydeden Erhürman şunları kaydetti:

“Çok önemli iki BM Güvenlik Konseyi kararı var. Orada ‘KKTC’yi tanımayın. Legal bir devlet değildir’ deniyor. Dolayısıyla KKTC iki devletten biri olacaksa bu kararların kalkması gerekiyor. Bunun kalkması için de BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin onayı lazım. Sonra Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in de ‘Ben de KKTC’yi tanıdım’ demesi lazım. Bu da yetmez, AB içindeki bütün devletlerin de tek tek tanıması lazım. Bir proje koyuyorsanız toplumun önüne, doğru dürüst, gerçekleşme ihtimali olan bir proje konulmasını istiyoruz. Bu dedikleriyle bizlere ‘çözümü unutun’ demek istiyorlar. Çünkü bunun zemini yok. Eğer niyetiniz Anastasiadis’e reddedemeyeceği bir şeyleri vermekse, onların ne olduğunu bize de söyleyin.”

“Çok önemli iki BM Güvenlik Konseyi kararı var. Orada ‘KKTC’yi tanımayın. Legal bir devlet değildir’ deniyor. Dolayısıyla KKTC iki devletten biri olacaksa bu kararların kalkması gerekiyor. Bu savın sahipleri BM’yi, Anastasiadis’i ve bütün AB üyelerini nasıl ikna edeceklerini bize izah etsinler.”

“Biz siyasi iradeye sahip çıkıyoruz”

‘Kıbrıs’ta çözüm formülü iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyondur’ diyen çok sayıda BM Güvenlik Konseyi kararı olduğuna dikkati çeken CTP lideri Erhürman, bu konjonktürde bu kararların değişme ihtimali olduğuna kimsenin inanmadığını kaydetti. “Federasyonu masaya koyan Türk tarafıdır. Federasyon orijinalinde bir Türk tezidir. Biz siyasi eşitlik istiyoruz. Kıbrıs Türk iradesinin geleceğe taşınmasını istiyoruz” diyen Erhürman, siyasi eşitliğin olmadığı bir federasyon modelini kendisinin de kabul etmediğini yineledi. Erhürman, “Biz federasyonda da siyasi iradeye sahip çıkıyoruz, herhangi bir partinin kurultayında da sahip çıkıyoruz. Çünkü Kıbrıs Türk halkına sahip çıkıyoruz” dedi. Maraş’ın kapsamlı çözümle ilişkilendirilmesine karşı olduğunu da söyleyen Tufan Erhürman, “Ben Maraş’ın açılmasını istiyorum. Görüşmeler devam ederken bile açılmasını istiyorum, ertelenmesini istemiyorum. Ama uluslararası hukuka uygun olarak açılsın ki, biz orada haklı durumdayken, haksız duruma düşmeyelim” ifadesini kullandı.

“Hükümet ortaklarından herhangi birinin bu hükümet programının uygulanabilir olduğuna inandığını düşünmüyorum. Öyle hükümler var ki 10 ay değil, 10 sene kalsanız da yapamazsınız. Sadece halk değil, siyasetçi de siyasete inanmıyor artık.”

“Kıbrıs Türk halkı hiçbir şeyi unutmaz”

İç politikaya da değinen CTP Genel Başkanı Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve UBP Kurultayı’nda yaşanan müdahaleler ile Ersin Tatar’ın Başbakanlık vekaleti vermeden Cumhurbaşkanlığı’na gitmesini halkın unutmayacağını vurguladı. Erhürman, “Bizim halkımız kısa vadede unutmuş gibi yapabilir. Ama orta ve uzun vadede hafızası iyidir. Hiç unutmaz” dedi. UBP-DP-YDP azınlık hükümeti programını da yorumlayan Erhürman şunları kaydetti: “Ben hükümet ortaklarından herhangi birinin bu hükümet programının uygulanabilir olduğuna inandığını düşünmüyorum. Bir tanesi çıkıp da ‘Hepsi yapılabilirdir’ de demedi. Öyle hükümler var ki orada, 10 ay değil, 10 sene kalsanız da yapamazsınız. Sadece halk değil, siyasetçi de siyasete inanmıyor artık. Marifet dış talebi nasıl artıracağınızı o hükümet programına yazmaktır. Ne yapacaksınız da turist artacak? Ne yapacaksınız da nitelikli öğrenci sayısı artacak? Ne yapacaksınız da bizim hellimimize, zeytinimize dışarıdan talep artacak? Bütün bunları anlatmanız lazım hükümet programında.”