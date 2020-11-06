Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görevlendirme amacıyla, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcilerini bugün görüşmeye çağırdı.

Saner: "UBP üstüne düşen görevi her koşulda yerine getirecek"

Cumhurbaşkanı Tatar, bu kapsamda ilk görüşmeyi saat 14.00’de Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Ersan Saner ile yaptı.

Tatar ile görüşen UBP Genel Başkan vekili Ersan Saner, “Cumhurbaşkanımız yaptığı temaslardan sonra uygun görüp bize verirse hükümet kurma çalışmalarına başlayacağız” diye konuşarak, "UBP’nin üstlerine düşen görevi her koşulda yerine getireceğini" belirtti.

Erhürman: "Tatar bugün ya da yarın görevi Saner’e verecek”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın hükümet kurma görevini UBP milletvekili Ersan Saner’e vermesini beklediklerini açıkladı.

Görüşmeden sonra kısa bir açıklama yapan Erhürman “Cumhurbaşkanı teamüller gereği mecliste en fazla sayıya ait olan partiden bir vekile görevi verecek. Ersan Saner’e görevi bu akşam ya da yarın vermesi bekleniyor” diye konuştu. Erhürman “15 gün içeresinde hükümet kurulabilirse kurulacak, kurulamazsa süreç izlenecek. Biz de birinci görevi teamüller gereği Ersan Saner’e vermesi gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik” şeklinde konuştu.

Tatar, saat 15.00'de Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 15.30’da Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 16.00’da Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu 16.30’da Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile görüşecek.