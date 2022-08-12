Erhürman: Şimdi önümüzde Meclis, yargı süreci ve sokak var!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “yerel yönetimler reformu”na ilişkin yasa tasarısının görüşüldüğü sürecin, “Meclis tarihine utanç vesikası” olarak geçtiğini ifade ederek, “şimdi önümüzde Meclis Genel Kurulu, yargı süreci ve sokak var!” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, “Bu süreçte hep birlikte irademizi göstereceğiz” diyerek, “Ya hükümetin ‘ben yaptım, oldu’ zihniyetini sindireceğiz ya da mücadeleyi her gün daha da yükselterek ‘dur’ diyeceğiz. Karar bizim; hepimizin” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yerel yönetimler reformu"nun görüşüldüğü Komite'de sabahın 5'ine kadar süren toplantıda ortaya konulan, ne dediğini başta "hazırlayanlar" olmak üzere kimsenin bilmediği/anlamadığı, Anayasa'ya uygunluğu ve reform niteliği taşıyıp taşımadığı zerrece önemsenmeyen yasa tasarısı, sorulan sorulara "hükumet" tarafından verilen "yanıtlar", toplantının yönetim tarzı... Hepsi Meclis tarihine utanç vesikası olarak geçti.

Şimdi önümüzde Meclis Genel Kurulu, yargı süreci ve sokak var! Bu süreçte hep birlikte irademizi göstereceğiz. Ya "ben yaptım oldu" zihniyetinin, bütün belediyeleri, yapılarıyla, personelleriyle ve belde halkına sunula(maya)cak hizmetlerle birlikte kaosa sürüklemesini içimize sindirecek, ya da mücadeleyi her gün daha da yükselterek buna hep birlikte "dur" diyeceğiz! Karar bizim; hepimizin!"