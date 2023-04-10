Erhürman: "Mücadele halkla yürütülmeli, bu mesele sadece EL-SEN'in değil; halkın da meselesi"

CTP Milletvekilleri, Meclis önündeki eylemcilerin yanına geldi. Burada açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Bugün bu yasa açısından son gün değil çünkü ivedi değil. Bugün onaylanması durumunda, iki gün sonra tekrardan onaya sunulması gerekecek" dedi.

Tüm bakanların, yasa tasarısı konusunda farklı açıklamalar yaptıklarını söyleyen Erhürman, "AKSA ile ihalesiz sözleşme imzalamak için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

Konunun, Çarşamba gün Mecliste onay, daha sonra sözleşmenin incelenmesi ve anayasa mahkemesine taşınması gibi üç farklı süreçten daha geçeceğini söyleyen Erhürman, "Mesele EL-SEN'in değil, tüm toplumun meselesi" şeklinde konuştu. Mücadelenin daha farklı safhaları olduğunu belirten Erhürman, "Bu memlekete sahip çıkabilmek için elimizden geleni yapacağız. Ama bunu halkla birlikte yürütmemiz gerek" şeklinde konuştu.

EL-SEN'in çok ciddi bir mücadele yürüttüğünü ancak halkın mağdur edilmemesi gerektiğini ifade eden Erhurman, verilen mücadeleyi selamladı.