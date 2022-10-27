Erhürman: “Meşru olmayınca, halkın gündeminden kopuk olmak sürpriz değil”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, temel gıda maddelerine gelen zamlara dikkat çekerek, hükümetin bu konuda tek bir adım atmadığına dikkat çekti, “Ama aynı hükümet ‘reforma’ doymuyor” dedi.

Hükümetin, halktan kaynaklanan bir meşruluğunun bulunmadığını söyleyen Erhürman, “halktan ve onun gündeminden bu kadar kopmuş olmak da sürpriz değil tabii” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

15'li yumurta 39 TL'den 45 TL'ye, ekmek 8 TL'ye çıktı. Süt, tavuk, hellim, yoğurt... Fiyatlar durmuyor. Bunlar temel gıdalar!

Başta asgari ücretliler ve özel sektör çalışanları olmak üzere herkesin alım gücü her gün daha da düşüyor. Yetmiyor, eğitimde hademeler sendikalı oldular diye aylardır maaş alamıyor. Sağlıkta temizlik işçilerinin sosyal sigortaları aylardır yatmıyor!