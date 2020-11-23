Erhürman: “Kurulacak olan hükümet erken seçim hükümeti olur”

CTP Parti Meclisi, hükümet kurma çalışmalarında izlenecek yol haritasını belirlemek için toplandı.

CTP PM sonrası Erhürman açıklama yaptı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP MYK’sı hükümet kurma görüşmeleri için PM tarafından görevlendirildi.

Erhürman açıklamasında en fazla milletvekili olan partiden başlayarak tüm partilerle görüşecekleri açıkladı. İlk görüşme yarın saat 12:00'da UBP ile.

İlkeler ve ne kadar süre içerisinde seçime gidilebileceği üzerinden görüşmeleri yapacaklarını açıklayan Erhürman, “Bana göre bu koşullarda kurulacak her hükümet bir erken seçim hükümetidir” dedi.

Erhürman ayrıca bir soru üzerine Parti Meclisi’nin herhangi bir koalisyon ile ilgili karar üretmediğini söyledi.