Erhürman: “İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yazdığı köşe yazısı nedeniyle hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan gazeteci Ali Kişmir’e destek belirtti, ifade özgürlüğünün demokrasinin temel taşı olduğunu vurguladı.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle: 22 Şubat 2022'de sürecin başında yazdıklarımı bir kez daha paylaşıyorum...

Ali Kişmir'e ceza davası... Görüşlere katılmak/katılmamak, görüşleri veya ifade edilme biçimini doğru bulmak/bulmamak başka, ifade özgürlüğü başka bir şey. Benzer biçimde hukuk (tazminat) davası başka, ceza davası başka bir şey. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda ölçülülük ilkesi çerçevesinde köşe taşı kabul edilen 1976 tarihli Handyside kararı bu tip olaylarda hep hatırlanır:

İfade özgürlüğü yalnızca zararsız veya kayıtsız kalınabilecek “bilgi” veya “düşünce”ler için değil, Devleti veya toplumun herhangi bir kesimini kıran (inciten), şok veya rahatsız eden bilgi ve düşünceler için de uygulanır...

Ve konunun yargı önünde olmasının gerektirdiği bilinç ve özenle ekliyorum: Mesele ifade özgürlüğü gibi demokrasinin temel taşı olan bir insan hakkıyla ilgiliyse yazının/açıklamanın/sözün tam olarak neyi ifade ettiği kılı kırk yararak belirlenir...

Vurguluyorum: Çünkü ifade özgürlüğü demokrasinin temel taşıdır...