Erhürman: “Hükümet içinde her kafadan ayrı ses”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Başbakan’ın açıklamalarına atıfta bulundu, asgari ücrette yeni bir belirsizlik yaratıldığını söyleyerek, “Aylardır devam eden hükümet içinde her kafadan ayrı bir ses uygulamasının yeni bir örneği” şeklinde konuştu.

Erhürman, insanların ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olmasına rağmen hükümetin belirsizliklere belirsizlik eklemekle meşgul olduğunu kaydetti, “Bu ciddiyetsizliğin, sorumsuzluğun, bu ısrarla yönetmeme halinin sonu geldi. İnsanlarımız böyle bir yönetimi hak etmediğini biliyor” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şöyle: Çalışma Bakanı yeni asgari ücreti açıklıyor, bir gün sonra Başbakan, "çok hızlı gidildi. Ortak paydada buluşulabilirdi" diyerek yeniden belirsizlik yaratıyor. Aylardır devam eden hükümet içinde her kafadan ayrı bir ses uygulamasının yeni bir örneği.

İnsanlarımız ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyayken, işçinin de işverenin de gözü kulağı asgari ücretteyken Hükümet belirsizliklere belirsizlik eklemekle meşgul. Bu ciddiyetsizliğin, sorumsuzluğun, bu ısrarla yönetmeme halinin sonu geldi. İnsanlarımız böyle bir yönetimi hak etmediğini biliyor!!!