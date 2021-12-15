Erhürman: “Halkın gailesini çekmeyenler gidecek”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, memleketin enkaza döndüğünü ama ortada hükumet olmadığını vurguladı, “ Siz ‘Bittik. Mahvolduk. Artık yeter’ diyen insanların sesini duymazdan geliyorsunuz. Ama biz duyuyoruz. Bu halkı tüketemeyeceksiniz” dedi.

Erhürman, halkın gailesini çekemeyenlerin gideceğini dile getirerek, “Vardık, varız, var olacağız diyenler gelecek” şeklinde konuştu.

Ülkede yüzde 30 genç işsiz bulunduğuna dikkat çeken Erhürman, gençlerin ya güneyde iş aradığını ya da göç yollarında olduğunu ifade etti.

Erhürman, Türkiye'den de işçi gelmediğini, esnaf, sanayici, hayvancının üçüncü ülkelerden gelen çalışanların gelir azlığından dolayı geri dönmeye başladığını dile getirdiğini aktardı.

Maaşların ödenmesinden sonra istasyonlarda akaryakıt bulunmasının da artık haber değeri taşıdığına dikkat çeken Erhürman, “Görüştüğümüz kimi esnaf iki haftadır siftah dahi yapamadığından söz ediyor. Bankalara döviz borcu olanlar perişan durumda” dedi.

Erhürman’ın sosyal medyada yaptığı açıklaması şöyle: % 30 genç işsizliğimiz var. Gençlerimiz ya güneyde iş arıyor ya göç yollarında. Türkiye'den artık işçi gelmiyor. Görüştüğümüz esnaf, sanayici, hayvancı üçüncü ülkelerden gelenlerin de artık gelir azlığından dolayı geri dönmeye başladığından söz ediyor. Her dakika her şeye zam geliyor, alım gücü eriyor. Maaşların ödenmesinden sonra istasyonlarda akaryakıt bulunması da artık haber değeri taşımaya başladı. Görüştüğümüz kimi esnaf iki haftadır siftah dahi yapamadığından söz ediyor. Bankalara döviz borcu olanlar perişan durumda.

Memleket enkaza döndü ama aylardır olduğu gibi bugün de ortada hükumet namına bir şey yok. Siz "Bittik. Mahvolduk. Artık yeter" diyen insanların sesini duymazdan geliyorsunuz ama biz duyuyoruz. Bu halkı tüketemeyeceksiniz. Bu halkın gailesini çekmeyenler gidecek, "vardık, varız, var olacağız" diyenler gelecek!!!