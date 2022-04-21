Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamasındaki “İstifa tek taraflıdır. Cumhurbaşkanı olarak uygulama durumundaydım” söylemine atıfta bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Halka yaşatılan bu maskaralığın içine "hukuk" sosu eklemeye kalkmayın bari” dedi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Neymiş? İstifa tek yanlı bir işlemmiş, o yüzden Sn. Tatar "hukuken" bunu kabul etmek zorunda kalmış. Ama bir başbakanın kabinedeki bir bakanı değiştirme talebi "çift yanlı" demek! Halka yaşatılan bu maskaralığın içine "hukuk" sosu eklemeye kalkmayın bari!

Kendinizi bu halkın tamamından akıllı, bu halkla istediğiniz gibi dalga geçebilecek kadar akıllı mı zannediyorsunuz gerçekten?!”