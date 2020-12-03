Erhürman görevi iade ediyor

Seçim Hükümeti hedefli "Dörtlü Koalisyon" arayışı başarılı olmadı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, görevi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a iade ediyor.



CTP-HP-DP-TDP Hükümeti'ne yönelik arayışlar da sonuçsuz kaldı. UBP Başkan Vekili Ersan Saner'den sonra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da hükümeti kurma girişiminde başarıya ulaşamadı.



Cumhurbaşkanlığı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın talebi üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın saat 17:15’te Erhürman’ı kabul edeceğini duyurdu.

Gün içerisinde neler yaşandı

Dört partinin oluşturacağı "Seçim Hükümeti"ne yönelik 3'üncü toplantı da yapıldı, gözler Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin vereceği son karara çevrilmişti.



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Başkan Vekili Yenan Senin, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Genel Merkezi'nde yeniden bir araya geldi.



2 saatte yakın süren toplantının ardından taraflar pozisyonlarını korurken, CTP'nin son kararı vereceği öğrenilmişti.



Toplantı sonrası herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştı.

'Seçim Hükümeti' hedefli dörtlü koalisyon için parti başkanları dün de yaklaşık iki saat görüşme yapmış, ancak bir sonuç alınamamıştı. Partiler arasındaki 'farklılıklar' aşılamamış, hükümeti kurma yönünde güvensizlik öne çıkmıştı.



'Dörtlü Hükümet' görüşmelerinde CTP 7 maddelik ilkeler ortaya koymuştu.



HP, daha sonraki görüşmelerde "dört parti başkanının da içinde olmayacağı teknokrat bir hükümet" önererek, Tufan Erhrüman'ın başbakanlığı dışında bir model talep etmişti.



HP'nin imar planı ve 'Türk yönetiminde Maraş', TDP'nin Birleşmiş Miletler parametrelerinde çözüm ve kendi kurumlarımızı kendimizin yönetmesi gibi talepleri de öne çıkmıştı.



CTP'nin EYLÜL 2021'de seçim hedefiyle en başta belirlediği 7 temel ilke Pandemiyle Mücadele - Covid-19 Aşı eylem planı, ekonomide kriz masası, Seçim Yasası, kamuda her türlü istihdamda münhal ve fırsat eşitliği çerçevesinde yasal düzenleme, üst kademede siyasi atamaların daraltılması, Yurttaşlık Yasası ve Mali Tablo'nun ilk 10 gün içinde şeffaflıkla açıklanmasından oluşuyordu.

Bugünkü görüşmede ilerleme kaydedilip kaydedilmediği bilinmezken Halkın Partisi, Demokrat Parti, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanları “açıklama yapmayacağız” diyerek CTP Genel Merkez’den çıktı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın hükümeti kurma görevi alması ile birlikte, geçtiğimiz hafta Lefkoşa'da akşam yemeğinde bir araya gelen 5 parti başkanı "seçim hükümeti"nde uzlaştığını duyurmuştu.

CTP'nin 7 temel ilkeyi ortaya koyarak hedeflediği "Seçim Hükümeti"ne Halkın Partisi (HP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanları onay vermiş, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) de dıştan destek vereceğini duyurmuştu.

Ataoğlu:Tüm konular ele alındı

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu görüşme sonrası YENİDÜZEN'e yaptığı kısa açıklamada bugünkü görüşme ile ilgili net konuşmazken, tüm konuların ele alındığını kaydetti. Ataoğlu, CTP Genel Başkanı Erhürman'ın kendilerine CTP-MYK'sını toplayarak karar vereceğini söylediğini ifade etti.

5 Aralık'a kadar süre var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21 Kasım’da görevi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a vermişti.

Erhürman'ın 5 Aralık'a kadar hükümeti kurması gerekiyor.

Tatar, 7 Kasım'da hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e vermişti.

Saner, Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen CTP, HP, DP, TDP ve YDP)temsilcileriyle hükümeti kurmak için temaslarda bulunmuş, HP'yle iki ayrı görüşme yapmış, görev süresini son dakikaya kadar kullanmış ve bir sonuca varamayınca görevi iade etmişti.