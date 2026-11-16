Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Bakanlar Kurulu’nun AKSA’ya 35 MW ilave sıcak yedek kapasite kurma izni veren 5 Ekim 2026 tarihli kararının iptal edilmesini istedi. Sendika, ihaleye teklif verilmesini engelleyen koşullar oluşturulduğunu belirterek, sürecin AKSA’ya yeni imtiyazlar sağlamak için kullanıldığını açıkladı.

EL-SEN tarafından yapılan açıklamada, KIB-TEK’in kapasite artırımı için iki kez ihaleye çıkmasına rağmen teklif alınamamasının, AKSA’ya yeni imtiyaz sağlanmasının gerekçesi yapıldığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

Ünal Üstel hükümeti, 5 Ekim 2026 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla, Kalecik III Sözleşmesi’nin ardından AKSA’ ya yeni bir imtiyaz daha sağlayarak, toplam 35 MW ilave kapasite kurma izni vermiştir.

Bakanlar Kurulu kararında buna gerekçe olarak, KIB-TEK’in kapasite artırımı için iki kez ihaleye çıkılmasına rağmen teklif verilmemesi nedeniyle sonuç alınamaması gösterilirken, bu ‘gerekçeyle’ halkımız bir kez daha kasıtlı olarak yanlış bilgilendirilmektedir.

İhale şartnamesine konulan 18 aylık teslimat süresi, firmaların teklif vermesini engellemiştir. Üretici firmaların teslimat süresi olarak üç yıl gerektiğini ifade etmesine rağmen bu süre bilinçli olarak 18 ay tutulmuştur.

Önce ihale şartnamesine teklif verilmesini engelleyen koşullar ortaya koyup ardından ihalenin sonuçsuz kalmasının, AKSA’ya yeni imtiyazlar sağlamanın gerekçesi haline getirilmesi kabul edilemez.

Hükümetin bu son marifeti, KIB-TEK yerine TC sermayesini güçlendirmeyi tercih ettiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

İhaleye fesat karıştırılmış, bu süreçte AKSA’nın sahibi Cemil Şaban Kazancı’ya doğrudan çıkar sağlanmıştır.

AKSA’dan halihazırda 175 MW kapasite kiralanmakta, ancak bu kapasitenin yalnızca 160 MW’ ından yararlanılmakta, geri kalanı kullanılamamaktadır. Mevcut kiralık kapasiteden bile yüzde yüz yararlanılamazken AKSA’ ya 35 MW daha ilave kapasite sağlanması, hangi makul teknik ve ekonomik gerekçeyle açıklanabilir?

Ekonomik ömürlerini tamamlamış, Güney Asya ülkelerinden sökülüp getirilen 20 yıllık iki jeneratörü ‘yeni’ diye bu halkın boynuna asan bu protokolle yapılmak istenen, KIB-TEK’in üretimdeki payını zayıflatmak ve ülkemizin özel bir şirkete olan bağımlılığını derinleştirmektedir.

5 Ekim tarihli Bakanlar Kurulu kararı derhal iptal edilmelidir.

Başta ana muhalefet partisi olmak üzere, 6 Aralık’ta yapılacak seçimde iktidara talip olan bütün partilere de sormak istiyoruz:

İktidara geldiğinizde AKSA’ ya 35 MW ilave sıcak yedek kurma izni veren 5 Ekim tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal edecek misiniz? Ve dahası, yasa dışı şekilde yürürlükte olan Kalecik III Sözleşmesi konusunda, ne yapacaksınız?

EL-SEN olarak, AKSA’ nın eski jeneratörlerinin limandan çıkarılmasına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. KIB-TEK çalışanları olarak jeneratörlerin sevkiyatına öncülük etmeyeceğiz.

KIB-TEK’in üretim kapasitesinin zayıflatılmasına, kamu kaynaklarının AKSA’ ya aktarılmasına ve ülkemizin enerji geleceğinin bir özel şirketin çıkarlarına teslim edilmesine izin vermeyeceğiz.