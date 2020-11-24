Erhürman: "Geniş tabanlı teknokrat hükümet önerimizi HP'ye ilettik"

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi'ni ziyaret etti.

CTP – HP görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Heyeti’ne teşekkür etti, öncelikli olarak seçim hükümetinin görüşüldüğünü kaydetti.

Seçim hükümetinde aşağı yukarı aynı fikirde olunduğunu belirten Erhürman, ülkenin mali durumunun da değerlendirildiğini ifade etti. Geniş tabanlı, teknokratların da bulunduğu hükümet önerisini HP’ye de aktardıklarını belirten Erhürman, kurulacak hükümetin uyması gereken ilkeleri de paylaştıklarını kaydetti.

Erhürman, “Bizim açımızdan çok verimli bir toplantı oldu” dedi.

Senin: “Biz en baştan beri 3’lü, geniş tabanlı bir hükümet modelini deklere ettik”

Prensiplerle ilgili iki partinin düşüncelerini ortaya koyduğunu ifade eden HP Genel Başkanı Yenal Senin, karar verici merciinin Parti Meclisi olduğunu anımsattı.

Önemli olanın sürecin hızlı tamamlanması olduğu görüşünü belirten Senin, istişaretlerin süreceğini de kaydetti. “Biz en baştan beri 3’lü, geniş tabanlı bir hükümet modelini deklere ettik” diyen Senin, bu bağlamda değerlendirmeleri olduğunu ifade etti.