Erhürman: Gençlerimizin bu topraklara tutunabilmesi için Euro’ya geçmemiz şart

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türk gençler için ev almanın günden güne zorlaştığını, bunun önüne geçilmezse gençlerin ülkeden göç edeceğini söyledi ve CTP iktidarında Euro muhasebe sistemine geçileceğini vurguladı.

Erhürman dün, beraberindeki heyetle birlikte Girne’de Karşıyaka ve Kayalar köyünü ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretlerinde Gİrne İlçe Başkanı ve milletvekili Ongun Talat ile Girne bölgesi milletvekilleri eşlik etti. Ziyaretlerde yaptığı konuşmasında 25 Haziran’da gerçekleşecek ara seçime değinen Erhürman, bu seçimi kazanacaklarını ve hükümete gerekli mesajın verileceğini ifade etti.

Erhürman, 25 Haziran ara seçiminin ardından erken genel seçimde ülkeyi bu zihniyetten kurtaracaklarını kaydetti. TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesinin sürmesinden dolayı insanların alım gücünün düştüğünü aktaran Erhürman, Euro’ya endeksli muhasebe sistemine geçilmezse bu fakirleşmenin önüne geçilemeyeceğini ifade etti.

“Memleketi bu zihniyetten kurtaracağız”

25 Haziran’da gerçekleştirilecek ara seçimde CTP’nin Sami Özuslu’yu aday gösterdiğini anımsatan Erhürman, Özuslu’nun bu ülkede yıllardır demokrasi, barış, özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesi verdiğini belirtti. Bu seçimde sadece Özuslu için oy değil, aynı zamanda CTP’nin bir buçuk yıldır ortaya koyduğu politikalar için de destek istediklerinin altını çizen Erhürman, seçimi kazanarak hükümetin lale devri hayatına ‘dur’ diyeceklerini vurguladı. Kıbrıslı Türklerin bu kötü yönetimi hak etmediğine işaret eden Erhürman, “Bu seçim bunun mesajını vereceğimiz seçimdir. Biz seçimden birinci çıkacağız ve çok kısa bir süre sonra erken seçim olacak. Bu memleket bu zihniyetten kurtulacak” dedi.

“Biz bu geminin bu şekilde yüzemeyeceğini bir buçuk yıl önce söyledik”

Ocak 2022’de gerçekleştirilen erken genel seçimlerde CTP’nin vizyonunu Kıbrıs Türk halkıyla paylaştıklarını dile getiren Tufan Erhürman, bir buçuk yıldır bu geminin bu şekilde yüzemeyeceğini anlattıklarını ancak karşılarında kendilerini anlayan bir hükümet olmadığını söyledi. Hükümetin ülkede istikrar sağlayacağını söylediğini ancak her gün farklı bir kurumun greve gittiğini aktaran Erhürman, “Bu insanlar bizim kurumlarımızı kendilerine düşman olarak görüyor” dedi. Öğretmenlerle ilgili yasaya vurgu yapan Erhürman, bu yasanın Ağustos 2022’de gündeme geldiğini ancak o günden bekletildiğini ve tam sınav zamanı hükümetin bu yasayı geçirmeye kalktığını, bunun da bir kaosu doğurduğunu ifade etti. Ailelerin de kamu okullarındaki bu durumu görerek çocuklarını özel okullara vermeye başladığını dile getiren Erhürman, dövizin fırlamasıyla birlikte ailelerin büyük külfet altına girdiğini çünkü özel okulların yıllık ücretlerinin 150 bin TL’ye yükseldiğini belirtti.

Talat: Değişimin ilk adımı 25 Haziran’da atılacak

Ziyaretler esnasında konuşma yapan CTP Girne İlçe Başkanı ve milletvekili Ongun Talat da, ülkede bir değişime ihtiyaç olduğunu, bunun da ilk adımının 25 Haziran’da atılacağını söyledi. Ara seçimleri CTP adayı Sami Özuslu’nun kazanması için tüm güçleriyle çalışacaklarını aktaran Talat, ardından yaşanacak erken seçimde bu hükümeti göndereceklerini kaydetti.