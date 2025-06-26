Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Emekli Polisler Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelen Erhürman’a Milletvekili Filiz Besim de eşlik etti. Dernek yetkilileri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ülkedeki sıkıntılarla ilgili çözüm önerilerini Emekli Polisler ile paylaşma fırsatı yakalayan Erhürman, polislerle fikir alışverişinde bulunma fırsatı da yakaladı. Görüşmede, Emekli Polisler Derneği Başkanı Birol Atasu da hazır bulundu.