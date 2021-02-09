Erhürman: “Ekonomik paket değil de algı operasyonu”

CTP genel başkanı Tufan Erhürman, hükümetin açıkladığı ekonomik paketle ilgili herhangi bir düzenleme olmadığını kaydederek, “Hala 'en fazla etkilenen kapalı işletmeler'in hangileri olduğuna ilişkin bir düzenleme yok. İş yeri kapalı olup da etkilenmeyen işçi olabilirmiş gibi! 'Ekonomik paket' değil algı operasyonu dediğimizde kızıyor sonra birileri!!!” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

"İstihdam Destek Merkezi Yönetim Kurulu tarafından kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde en fazla etkilendiği tespit edilen kapalı işletme çalışanlarına, işletmelerin kapalı kaldıkları süre göz önünde bulundurularak aylık en fazla 1.500 TL olacak şekilde destek ödemesi yapılacaktır" denilmişti "ekonomik paket"te.

Hala "en fazla etkilenen kapalı işletmeler"in hangileri olduğuna ilişkin bir düzenleme yok.

İş yeri kapalı olup da etkilenmeyen işçi olabilirmiş gibi!

“Ekonomik paket" değil algı operasyonu dediğimizde kızıyor sonra birileri!!!”