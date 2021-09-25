Erhürman: “Demokrasiyi kendi ufkuyla sınırlı algılayan bir zihniyetin açık göstergeleri”

Başbakanlığın resmi sayfasından UBP gençlik kolları başkanlarına mazbata verilmesi haberini ve son günlerde devlet televizyonu BRTK üzerindeki bazı yaptırımları eleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bunları “demokrasiyi kendi ufkuyla sınırlı algılayan bir zihniyetin açık göstergeleri” olarak yorumladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erhürman, şunları ifade etti:

“Başbakanlığın resmi sayfasından UBP gençlik kolları başkanlarına mazbata verilmesi haberinin yayımlanması... Devlet televizyonu BRT'nin muhalefete, hatta farklı düşünceleri olan gazetecilere dahi kapatılıp hükumetin yayın organına dönüştürülmesi...

Bunlar basit hatalar değil, parti devlet bütünleşmesinde sıkıntı görmeyen, demokrasiyi kendi ufkuyla sınırlı algılayan bir zihniyetin açık göstergeleri!!!”