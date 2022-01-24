Erhürman: “CTP adına bu kadrodaki elli kişinin tamamıyla gurur duyuyorum”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Milletvekili Adayları ile toplu fotoğraf paylaştı, ““Milletvekili olanı, olmayanı fark etmez... Ben, CTP adına bu kadrodaki elli kişinin tamamıyla gurur duyuyorum” dedi.

Erhürman, seçimlerde gösterdikleri demokratik olgunluk ve CTP’ye destek için de halka teşekkür etti.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Milletvekili olanı, olmayanı fark etmez... Ben, CTP adına bu kadrodaki elli kişinin tamamıyla gurur duyuyorum. Bugüne kadar omuz omuza, birlikte yürüdük. Omuz omuza, birlikte yürümeye devam edeceğiz. Halkımıza, seçimlerde gösterdiği demokratik olgunluk ve partimize desteği için yürekten teşekkür ederim...”