Erhürman: Bu halkı bölmeye gücünüz yetmez

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, YENİDÜZEN yazarı ve Kanal SİM programcısı gazeteci Serhat İncirli’nin Cumhurbaşkanlığı’ndaki basın toplantısından çıkarılması konusunu Meclis Genel Kurul toplantısında gündeme taşıdı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs’ın kuzeyine gerçekleştirdiği ziyaret münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında yaşananlarla ilgili “Tahmin ve umut ediyorum ki bu Mecliste bulunan hiçbir Milletvekili tarafından gurur ve mutlulukla karşılanmamıştır” dedi.

YENİDÜZEN yazarı ve Kanal SİM programcısı gazeteci Serhat İncirli’nin yıllardır gazetecilik yaptığını, pek çok yayın organında hatta Ersin Tatar’ın ailesinin sahibi olduğu kanalda bile çalıştığını ifade eden Erhürman, “Bu arkadaşımızın akreditasyon yapmasına rağmen, cumhurbaşkanlığı içinde belli bir süre bulunmuş olmasına rağmen adeta bir düşman muamelesine maruz bırakılarak çıkarılmış olması, bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin zihniyetinin vardığı son noktayı gösteriyor” dedi.

Öğretmenlerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlularının ötekileştirilmeye çalışıldığını ifade eden Erhürman, “Bu işi nereye vardıracaksınız? Bazı gazeteciler Cumhurbaşkanlığı’na da mı giremeyecek? “ diye sordu.

“Bu zihniyet, bu ülkeyi, insanları bölme üzerine kurulmuş, ötekileştirerek insanları birbirine düşürmeyi başarabileceğini sanan bir zihniyet” diyen Erhürman, “Şunu çok açık söyleyeyim; gücünüz yetmez. Bu halkı bölmeye, parçalamaya, düşmanlaştırmaya gücünüz yetmedi, yetmiyor, yetmeyecek” şeklinde konuştu.

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