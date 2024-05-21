Erhürman: Bu eylem, toplumsal bir eyleme dönüşmüş durumdadır, diyalogdan kaçamazsınız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin, Başbakanlık önünde gerçekleştirdiği eyleme destek verdi ve “Bu eylem, toplumsal bir eyleme dönüşmüş durumdadır, diyalogdan kaçamazsınız” diye konuştu. Hayvan üreticilerinin yanı sıra, kasapların ve restorancıların da destek verdiği eyleme giderek diyaloğun önemine dikkat çeken Erhürman, “Diyalogdan kaçan tavrı anlamakta güçlük çekiyorum” ifadelerini kullandı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a Genel Sekreter Asım Akansoy ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

“Kötü yönetiyor değilsiniz, yönetmiyorsunuz”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Başbakanlık önünde devam eden eylemine destek vermeye giden Erhürman, donmuş et ithali kararına hayvan üreticisinin de kasapların da restorancılarında karşı olduğuna işaret etti. Aylardır, hayvancıyla kasap arasında bir çıkar çatışması olduğunun iddia edildiğine dikkat çeken Erhürman, “Bugün sadece kasapla hayvancı değil, restorancılar da aynı fikirde. Tamamının karşı olduğu bir durum” diye konuştu. Kendine hükümet diyen yapının tek “başarısının” restorancıyı, kasabı ve hayvancıyı yan yana getirmek olduğunu vurgulayan Erhürman, dünden beri eylemcilerle diyalog ortamının kurulmamasını eleştirdi. Erhürman, insanların derdini anlamaya yönelik bir çabanın olmadığını ifade etti. Eylemcilerle polisin karşı karşıya getirildiğine işaret eden Erhürman, “Başbakanlıktan iki adım dışarıya çıkıp da insanlarla görüşmüyorsunuz. Diyaloğun parçası olmuyorsunuz. Hayvancı buraya geldikten sonra değil, çok daha önce masaya oturup maliyetlerin ne olduğunu konuşacaktınız. Ortak bir noktada bu insanlar bulunabilir. Sizin göreviniz yönetmek. Kötü yönetiyor değilsiniz, yönetmiyorsunuz. Bu kadar zamandır burada bekleyen insanlara derdini sormuyorsunuz” dedi.

“Memleketi yönetmek demek, insanları birbirine kırdırmak değildir”

Kasap, hayvancı ve restorancının bir arada olduğuna işaret eden Tufan Erhürman, diyalog kurulmadığını yineledi. “Marifet, polisle hayvan üreticisini karşı karşıya getirmemektir. Memleketi yönetmek demek, insanları birbirine kırdırmak değildir” diyen Erhürman, donmuş et ithalinin bu aşamada hiçbir manasının olmadığının altını çizdi. Erhürman, “Bir ay için aldığınız karar, hayvancıyı perişan edecek” dedi ve hiçbir sorununun çözülmediğini kaydetti. Erhürman, “Bu yönetmek değildir. Hem yönetmeyeceksiniz hem insanları birbirine düşüreceksiniz. Polis de hayvancı da restorancı da kasap da bizim. Siz neredesiniz? Başka diyarlarda geziyorsunuz. Bu eylem, toplumsal bir eyleme dönüşmüş durumdadır. Diyalogdan kaçan tavrı anlamakta güçlük çekiyorum” diye konuştu. Restorancının da tüketicinin de kasabın da hayvan üreticisinin de donmuş ete karşı olduğunu yineleyen Erhürman, “Sen inatla, ısrarla bunu yapacağım diyorsun. Despotluğu Kıbrıs Türk halkı kaldırmaz. Bu işin cefasını veren insanları dinleyeceksiniz. Bundan daha fazla kaçamazlar” diye ekledi.

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