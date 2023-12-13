Ergün Olgun'un yerine Güneş Onar atandı

Kıbrıs sorunuyla ilgili bir konferansta, "Müzakerelere dönmek için tanınma şartını kaldırdıklarını" açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndaki görevinden "ayrıldığını" duyuran Ergün Olgun'un yerine Güneş Onar'ın atandığı ortaya çıktı.

Söz konusu gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı yerine Birleşmiş Milletler açıkladı.

Pazartesi günü BM'nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelen Kıbrıslı liderle ilgili gelişmeleri duyuran BM, başmüzakereci ve Kıbrıs Türk tarafının temsilcisinin Güneş Onar olduğunu açıkladı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

Güneş Onar kimdir?

Güneş Onar, 1974 yılında doğdu. Türk Maarif Koleji'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Çeşitli basın-yayın kuruluşlarında muhabirlik, haber müdürlüğü ve editörlük yaptı. 2003 yılında Üçüncü Sekreter olarak Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başladı. Annan Planı müzakere sürecinde, çalışma grupları ve teknik komitelerde görev aldı. 2004 yılında Pakistan Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde 3 ay, 2005 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda 7 ay süreyle eğitim programına katıldı.

2006 yılında KKTC Washington Temsilciliği'nde görevlendirildi. 2010 Nisan ayında Washington Temsilciliği’ndeki süresini tamamlayıp Dışişleri Bakanlığı’na dönen Güneş Onar, 2010 yılı Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı Müzakere Heyeti’nde görevlendirildi. Cumhurbaşkanlığı’ndaki görevi sırasında BM Genel Sekreteri gözetiminde gerçekleştirilen Cenevre, Greentree-1, Greentree-2 Liderler zirvelerinde ve Atina’ya yapılan çapraz ziyaretler de dahil olmak üzere uluslararası platformda katılım gösterilen heyetlerde yer aldı. Onar, 2013 yılında Cumhurbaşkanlığı Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü, 2018 yılında ise Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. Müsteşarlık görevi 11 Ocak 2021 tarihinde sona eren Güneş Onar, 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Toplumlu Teknik Komiteler Koordinatörü olarak görev yapıyor.