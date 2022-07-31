Erensel’e otopsi yapıldı

Merdiven basamaklarından düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Eralp Erensel’e, kesin ölümünün sebebinin tespiti için otopsi yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz tarihinde Girne’deki evinde merdiven basamaklarından düşerek başından yaralanan ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ertesi gün yaşamını yitiren 57 yaşındaki Eralp Erensel’in ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde kan ve doku örnekleri alındı.

Erensel’in kesin sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.