Yenierenköy’de hortum yıktı geçti

Yenierenköy'de bu sabah çıkan hortumda bazı ev, garaj ve araçlar zarar gördü. Hortumda Adaçay ile Yeşilköy’ün etkilendiği ifade edilirken, belediyenin bölgede mağdur olan vatandaşlara yardım ettiği belirtildi.

Çıkan hortumda bazı garaj duvarlarının araçların üzerine yıkıldığı görülürken, evlerdeki su depolarının da yerle bir olduğu dikkat çekti.

FOTOĞRAFLAR: SOSYAL MEDYA-MERAL SERTSOY