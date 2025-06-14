Erdoğan, Trump ile görüştü: "Gerilimin tırmanmasının önlenmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız"

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.

AA'nın aktardığına göre Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Trump ile görüşmesinde Türkiye'nin (İran-İsrail) gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.