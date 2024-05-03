Erdoğan - Özel görüşmesi "olumlu ve verimli" geçti

Ankara 8 yıl sonra kritik bir görüşmeye sahne oldu. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

İki liderin görüşmesi 1,5 saat sürdü. CHP kaynakları Erdoğan-Özel görüşmesinin olumlu ve verimli geçtiği yönünde açıklama yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüşmeyle ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceklerdir." açıklamasını yaptı.

AK Parti ve CHP genel başkanları arasında 2016’dan sonra ilk görüşme niteliği taşıyan zirve saat 16.04’te başladı. Genel merkezin 8’inci katındaki genel başkanlık makamında gerçekleşen görüşme saat 16.04’te başladı. İkili arasındaki görüşme 1,5 saat sürdü.

Özel, ziyaret sonrası açıklama yapmazken görüşmesi sonrası CHP Genel Merkezi'ne geçti.

CHP kaynakları Erdoğan-Özel görüşmesinin olumlu ve verimli geçtiği yönünde açıklama yaptı.

Kaynaklar, sorunların çözümü konusunda mesafe alınabileceği görüldüğünü bildirdi.

Edinilen bilgiye göre liderler birbirlerine hediye de verdi.

Erdoğan, Özel'e Milli Saraylar'dan bir fincan takımının yanı sıra çay ve bal, Özel ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Cumhuriyet Ateşi" isimli bir obje hediye etti.

Özgür Özel görüşmede Erdoğan’a "deprem bakanlığı kurulsun" teklifi sundu.

Özel'in "İstanbul'da deprem endişesi var, deprem bakanlığı kurulması gerekiyor. Bu konu siyaset üstü, biz de muhalefet olarak gerekli desteği verelim, bakan yardımcılığına da muhalefetten atama yapabilirsiniz.” dediği öğrenildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüne ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in çantasında ise anayasa dışında, borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılması yer aldı.

Belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları ve atama bekleyen öğretmenler gündemindeki diğer başlıklar oldu.