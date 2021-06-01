Erdoğan: İkide bir karşımıza Kıbrıs’ı getiriyorsunuz

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın sık sık Kıbrıs’ı karşılarına getirdiğini belirterek, “Ellerinden gelse ‘Akdeniz'i boşaltın gidin’ diyecekler” dedi, Avrupa Birliği’nin sorun çözülmeden Kıbrıs Cumhuriyeti’ni üyeliğe almasını eleştirdi.

Erdoğan, Annan Planı sürecini anlattı, Kıbrıslı Türklerin plana evet dediğini belirtti, Avrupa Birliği’ni işaret ederek “dürüst ve samimi değiller” dedi. Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs'a ödemeleri gereken paralar vardı, ödemediler” iddiasını da ortaya koydu.

TRT ortak yanında canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Kıbrıs’ı da gündeme getirdiği konuşmanın ilgili bölümünde şunları söyledi:

"NATO'daki ortaklarımızın, dostlarımızın Türkiye'ye bakışını ister istemez sorgulamamız lazım. Biz bugün ilk 5 ülke hangisi dense, bir tanesi Türkiye'dir. Bu havada, karada, denizde, hepsiyle. Türkiye, bir defa silahlı kuvvetlerimiz olarak güçlüyüz ve bu konuda Türkiye'nin içinde olduğu bir NATO güçlüdür. Türkiye'nin içinde olmadığı bir NATO güçlü değildir.



Stoltenberg'in S-400 açıklamasından sonra zaten Amerikalılar da bir şey diyememiştir. Onlar kendi silahlarını satmak... Bırak silah satmayı bizde olanları götürdün. S-400'e ihtiyacımız olduğu için aldık. Ondan sonra gündemden yavaş yavaş düştü, şu anda da gündemde değil. Türkiye'nin kendini koruma hakkı yok mu?

İkide bir karşımıza Doğu Akdeniz'i getiriyorsunuz, Kıbrıs'ı getiriyorsunuz. Ellerinden gelse ‘Akdeniz'i boşaltın gidin’ diyecekler.

AB ülkelerinden hiçbirisi Kıbrıs'la ilgili ayrışma sürecini bilmez. Hiçbirisi bu ayrışma nasıl oldu, müzakereler nasıl oldu, hiçbirisi onu bilmez, bunu bilen tek lider var o da benim.

Kofi Annan işin başındaydı, şu anda tabi yok, bir kişi varki AB'den, o AB adına katılmıştı. Gittiği her yerde doğru olanı söylemiştir. Kimse de kalkıp şimdi ona sormaz. Ben ülkem adına oradaydım. Biz bütün bu çalışmaları orada yaşadık, gördük.



Orada ne karar çıktı da ayrıldık? Dendi ki bu toplantıdan sonra Yunanlılar ve Rumlar masadan çekiliyordu, Kofi Annan dedi ki çekilemezsiniz, ben Erdoğan'a söz verdim, buradan işi bitireceğiz öyle ayrılacağız, tekrar geldiler oturdular. O toplantıdan ayrıldıktan sonra referandum vardı. Referandumda da Kıbrıs'ta yapılan referandumda Güney'de alınan karara yüzde 65 ret çıktı, Kuzey'de evet çıktı. Kuzey'de evet çıktı da ne oldu, Kuzey'i dışarda bıraktılar, Güney'i AB'ye aldılar. Bunlar samimi değil, dürüst değil.

O zamandan beri mali yaptırımlar vardı, onları uygulamadılar. Kuzey Kıbrıs'a ödemeleri gereken paralar vardı, ödemediler. Utanmadan sıkılmadan Kıbrıs'ın etrafındaki bütün yataklarla ilgili hakkımız var mı yok mu, onda bile kalkıp buraları kalkıp boşaltın diyecekler. Biz bu konularda kararlıyız.



Türkiye NATO'nun güçlü bir ortağıdır, NATO güçlü bir şekilde devam etmelidir. Macron ne diyor, NATO'nun beyin ölümünden bahsediyor. Macron şu anda nerede? NATO'nun üyesi olan ülkelerden bir tanesi. Herhalde NATO'nun hesaba çekmesi gerekir. Macron'un Libya ve Suriye'de kimlerle iş tuttuğunu da biz biliyoruz.”

Erdoğan ayrıca Türkiye’de parlamenter demokrasinin mazi olduğunu söyledi, yeni bir anayasa üzerinde çalışmaların 128 maddede sürdüğünü belirti.

Merkez Bankası ile ilgili “Merkez Bankası başkanıyla görüştüm; bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Joe Biden’la NATO Zirvesinde bir araya geleceğini sözlerine ekledi.