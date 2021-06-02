Erdoğan: Kıbrıs’ı bilen tek lider benim

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkelerinin içerisinde hiçbirisinin Kıbrıs'la ilgili ayrışma sürecini bilmediğini söyleyerek, "Bunu bilen tek lider var, benim." dedi.

TRT canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, konuşmasında Kıbrıs konusuna da değindi.

Erdoğan, ikide bir karşılarına Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ı getirdiklerine işaret ederek, Avrupa Birliği ülkelerinden hiçbirinin Kıbrıs’la ilgili ayrışma sürecini bilmediğini, hiçbirinin bu ayrışmanın nasıl olduğunu, müzakerelerin nasıl bu aşamada olduğunu bilmediğini savundu.

Erdoğan, “Hiçbirisi onu bilmez, bunu bilen tek lider var o da benim. Kofi Annan işin başındaydı, şu anda tabii yok, bir kişi var ki AB’den, o AB adına katılmıştı. Gittiği her yerde doğru olanı söylemiştir. Kimse de kalkıp şimdi ona sormaz. Ben ülkem adına oradaydım. Biz bütün bu çalışmaları orada yaşadık, gördük. Orada ne karar çıktı da ayrıldık? Dendi ki bu toplantıdan sonra Yunanlılar ve Rumlar masadan çekiliyordu, Kofi Annan dedi ki çekilemezsiniz, ben Erdoğan’a söz verdim, buradan işi bitireceğiz öyle ayrılacağız, tekrar geldiler oturdular. O toplantıdan ayrıldıktan sonra referandum vardı. Kıbrıs’ta yapılan referandumda Güney’de yüzde 65 ret çıktı, Kuzey’de evet çıktı. Kuzey’de evet çıktı da ne oldu. Kuzey’i dışarda bıraktılar, Güney’i AB’ye aldılar. Bunlar samimi değil, dürüst değil” ifadesini kullandı.

Erdoğan, Avrupa Birliği’nin o zamanından beri mali yaptırımları olduğunu ve bunları uygulamadıklarını öne sürerek, Kıbrıs’ın kuzeyine ödemeleri gereken paraları da ödemediklerini iddia etti.

Erdoğan, “Utanmadan sıkılmadan Kıbrıs’ın etrafındaki bütün yataklarla ilgili hakkımız var mı yok mu, diye sorguluyorlar. Biz bu konularda kararlıyız” dedi.