Erdoğan Çakır’ın ölüm sebebi: “kalp hastalığı, kalp krizi, suda boğulma, solunum ve dolaşım yetmezliği”

İskele’de 31.07.2024 tarihinde denizde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren 82 yaşındaki Erdoğan Çakır’a otopsi yapıldı.

Polis Bültenine göre Çakır’a yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, suda boğulma, solunum ve dolaşım yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.